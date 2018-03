"Sylvie Meis heeft relatie met Nederlandse arts" KDL

06 maart 2018

13u20

Bron: Telegraaf 0 Celebrities Vier maanden nadat de Nederlandse presentatrice en model Sylvie Meis (39) haar verloving verbrak met Charbel Aouad zou de ex-vrouw van de Nederlandse voetballer Raffael van der Vaart alweer een nieuwe vriend hebben.

Toen Sylvie in december gespot werd met een man in het Duitse Hamburg, waar Sylvie woont, ontkende ze nog dat ze opnieuw verliefd was, maar nu werd de blondine alweer gespot met dezelfde man. Omdat ze hand-in-hand liepen lijkt het onwaarschijnlijk dat de twee geen koppel vormen.

De man in kwestie zou een Nederlandse arts zijn die in Duitsland werkt en Sander heet. Volgens de Duitse pers heeft hij al zijn social media-accounts inmiddels verwijderd om er zo voor te zorgen dat hij niet meteen gevonden wordt door de pers.