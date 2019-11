‘Supergirl’-ster Melissa Benoist beschuldigt ex van mishandeling in emotionele video MVO

28 november 2019

Bron: ANP 0 Celebrities Actrice Melissa Benoist zegt in een video op haar Instagram dat ze slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. De ‘Supergirl’-actrice vertelt in de veertien minuten durende opname niet wie de dader was.

In de video vertelt Melissa onder meer over een incident waarbij haar ex-partner een telefoon in haar gezicht gooide, en daarmee haar neus brak en oog beschadigde. Omdat ze de volgende dag opnames had, verzonnen haar toenmalige partner en de actrice een verhaal om haar verwondingen te verklaren. Ze zegt ook audities en werkaanbiedingen te hebben afgeslagen, omdat haar ex niet wilde dat ze scènes opnam waarin ze met andere mannen zoende of flirtte.

De actrice noemt geen naam in de post, maar vertelt wel dat de man om wie het gaat jonger was dan zij. Op social media werd daardoor al snel een link gelegd naar haar ex-man Blake Jenner. De acteur uit onder meer ‘Glee’ en Netflix-serie ‘What/If’ is vier jaar jonger dan zijn voormalig echtgenote. Een woordvoerder van Melissa wilde woensdag tegenover onder meer The Wrap niet bevestigen of ontkennen dat het om Blake gaat.