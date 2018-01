'Suits' gaat door, maar zonder Meghan Markle MVO

31 januari 2018

06u45 0 Celebrities De hitserie 'Suits', over het wel en wee op een advocatenkantoor in New York, gaat door. Er wordt een achtste seizoen gemaakt, ondanks het feit dat twee van de hoofdrolspelers vertrekken, zo meldt het vakblad Variety.

Actrice Meghan Markle, die de bijrol vertolkt van Rachel Zane, stopt met acteren omdat zij in mei in het huwelijk treedt met de Britse prins Harry. Ook Patrick Adams, een van de twee hoofdrolspelers, stopt na seizoen 7 met 'Suits'. De twee personages hebben in de serie een romantische verhaallijn.

Andere vaste acteurs zoals Gabriel Macht, Sarah Rafferty en Rick Hoffman blijven wel.