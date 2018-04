"Striemen en extra vet, en toch hou ik van mezelf": Demi Lovato maakt krachtig statement op Instagram TDS

09 april 2018

16u26

Bron: Instagram 0 Celebrities Demi Lovato (25) heeft zich op de sociale media van haar meest 'echte' kant laten zien. We zien alleen maar perfecte foto’s, waardoor mensen gaan twijfelen aan zichzelf en hun lichaam. Met een reeks foto's waarop ze zonder schroom haar cellulitis en 'lovehandles' toont, wil Demi Lovato daar nu verandering in brengen.

Zangeres Demi Lovato heeft het jarenlang enorm moeilijk gehad met haar eigen lichaam. Als tiener al zat Demi Lovato slecht in haar vel, waardoor de zangeres zichzelf verwondde. Pas vijf jaar geleden zocht de Amerikaanse hulp voor haar probleem, en die jaren zijn een periode van vallen en opstaan geweest.

Dezer dagen gaat het echter steeds beter met haar. En dat wil ze ook laten blijken op de sociale media, waar Demi zich de afgelopen tijd al meerdere keren haar meest kwetsbare kant heeft laten zien. Ze houdt nu volop van zichzelf, en wil anderen aanmoedigen dat ook te doen. Afgelopen weekend deelde ze nog een paar 'échte' foto's, en die waren meteen een hit op de sociale media.

"Striemen en extra vet, en toch hou ik van mezelf", schreef Lovato. "Geen thigh gap (een fenomeen waarbij je dijen zo dun zijn dat ze elkaar niet raken, red.) voor mij, en toch hou ik van mezelf". En ook "Cellulitis, en toch hou ik van mezelf."

Demi maakte een documentaire ‘Simply Complicated’ om haar moeilijke jeugd in kaart te brengen. "Ik keek in de spiegel en vond me nooit mooi genoeg. Ik voelde me continu slecht in mijn vel, dus deed ik me pijn”, vertelde ze daarin. Vanaf het moment dat Lovato professionele hulp zocht, ging het beter met haar. Ze heeft zich laten behandelen in een afkickkliniek, nam een alcohol- en drugsvrije levensstijl aan en wendde zich tot programma’s als Anonieme Alcoholisten.

“Ik focus me nu op mijn muziek en op mijn fans. Dat helpt enorm! Je energie investeren in iets wat je gelukkig maakt, dat is het belangrijkste dat je kan doen om gezond te blijven”, besloot ze in haar documentaire.