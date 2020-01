‘Stranger Things’-ster vierde keer onder het mes voor zeldzame botziekte: “Zoals ik er nu uitzie, krijg ik geen werk” MVO

30 januari 2020

14u33 0 Celebrities ‘Stranger Things’-acteur Gaten Matarazzo (17) gaat vandaag voor de vierde keer onder het mes, om een zeldzame aandoening te behandelen. De jonge ster heeft cleidocraniale dysplasie (CCD), een aangeboren afwijking die ervoor zorgt dat zijn botten niet op een normale manier groeien.

CCD kan ook de oorzaak zijn van een misvormd gebit en een afwijkende schedelgroei. “Operatie nummer vier! Dit is een grote!”, zo schrijft Gaten op Instagram. Hij deelde een foto waarop hij in zijn ziekenhuisbed te zien is. “Als je meer wil weten over CCD en hoe je mensen met die aandoening kan helpen, ga dan naar ccdsmiles.org”, geeft hij daarnaast nog mee.

Matarazzo heeft al verschillende operaties aan zijn mond ondergaan, met het doel om de structuur van zijn aangezicht en gebit aan te passen. Hij heeft naar eigen zeggen een milde vorm van de aandoening. “Ik heb er niet zoveel last van als sommige andere patiënten, maar het kan los daarvan een erg moeilijke ziekte zijn om te hebben.”

(Lees verder onder foto)

Het had bijvoorbeeld een effect op zijn carrière. “Dat was de reden dat ik bijna geen rollen kreeg. Ik lispel, en mijn lippen en tanden zien er raar uit. Bovendien ben ik ook veel kleiner dan gemiddeld voor jongens van mijn leeftijd. Ik ging drie keer per week op auditie en kreeg telkens een ‘nee’.” ‘Stranger Things' was dan ook zijn grote doorbraak. “Ik ben erg dankbaar dat ze mij een kans hebben gegeven.”

Netflix, de distributeur van de reeks, krijgt veel lof voor die keuze. Met name omdat Gatens personage als een doodgewone jongen in beeld wordt gebracht, en er niet wordt gesproken over zijn aandoening. Al zijn vriendjes in de serie behandelen hem ook exact hetzelfde als de rest. “Dat was de eerste auditie waarop mijn aandoening me heeft geholpen om een rol te krijgen... Ze wilden graag diversiteit in de reeks. Voor mijn auditie begon ik te stretchen, en hun monden vielen open. ‘Hoe doe je dat? Je schouders raken elkaar aan?!’ Toen legde ik hen uit hoe het zat met mijn botten en mijn tanden. In het eerste seizoen zag je nog dat ik tanden miste, maar tegenwoordig draag ik overdag een vals gebitje. De reacties die ik kreeg na de uitzending van dat seizoen waren heel fijn. Er waren andere kinderen met CCD die me stuurden dat ze zich beter voelden over zichzelf omdat ze mij op tv zagen. Dat vond ik geweldig.”

Na deze operatie zal Gaten waarschijnlijk nog enkele andere ingrepen moeten ondergaan om zijn gezicht te herstellen.