‘Stranger Things’-ster Gaten Matarazzo komt naar FACTS in Gent MVO

17 januari 2019

12u30 0 Celebrities Gaten Matarazzo, de jongeman die we kennen als Dustin Henderson in de populaire Netflix-reeks ‘Stranger Things’, zakt deze lente af naar Gent.

Dat doet hij als gast op de FACTS-conventie, een beurs die volledig in het teken staat van strips, anime, tv, film en games. Hij speelt één van de hoofdrollen in ‘Stranger Things’ en werd niet alleen een favoriet door zijn unieke glimlach, maar ook door zijn puike acteerprestaties. Matarazzo zal opnieuw in de huid van Dustin kruipen in het derde seizoen van ‘Stranger Things’, dat op 4 juli 2019 op Netflix in première gaat.

Gaten lijdt aan dysostosis cleidocranialis (CCD), een medische aandoening die de groei van botten en tanden verstoort. Maar hij is moedig genoeg om die aandoening niet weg te stoppen. Matarazzo gebruikt juist zijn roem als katalysator voor bewustmakingscampagnes en geldinzamelingen ten voordele van CCD-organisaties. Fun fact: pas toen Matarazzo finaal gecast was als Dustin, beslisten de scriptschrijvers van ‘Stranger Things’ de CCD-aandoening te integreren in het verhaal.

Matarazzo won in zijn korte carrière al twee belangrijke awards, waaronder eentje van ‘Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series’ in de Screen Actors Guild Awards en eentje van ‘Best Actor’ in de Shorty Awards, beide voor zijn rol van Dustin Henderson in ‘Stranger Things’.

Hij zal een gast zijn voor FACTS Spring 2019, op April 6-7 in Flanders Expo Gent. Hij zal beschikbaar zijn voor fotoshoots, signeersessies en panels op beide dagen.