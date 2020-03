‘Stranger Things’-ster Finn Wolfhard gestalkt door volwassen fans, en hij niet de enige kindacteur die dat meemaakte MVO

09 maart 2020

13u33 0 Celebrities ‘Stranger Things’-ster Finn Wolfhard (17) heeft last van stalkers, zo onthulde hij in een recent interview met EW. Het gaat niet over andere jongeren, maar over volwassen mannen die hem ‘s nachts achtervolgen op straat.

“Het is echt eng”, meent hij. “Laatst was ik ‘s avonds naar huis aan het wandelen en hoorde ik iemand achter me lopen. Wanneer ik versnelde, versnelde hij ook. Wanneer ik vertraagde, vertraagde hij ook. Ik weet dat mensen mij soms herkennen, dus ik begon me echt zorgen te maken. Uiteindelijk volgde die persoon me tot aan mijn huis, en toen sprong hij ineens vlak voor me. Mijn hart stond even stil, maar toen vroeg hij opeens: ‘hey, kerel, mag ik een selfie?’ Ik was echt razend! Nee, je krijgt geen selfie! En misschien moet je als volwassen man ook geen minderjarige jongens achtervolgen op straat.”

Jammer genoeg was het lang niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. “Mensen weten waar ik woon”, zucht Finn. “Ze staan me op te wachten aan de voordeur. Of ze volgen me tot ze erachter komen waar ik woon.” Het gaat verrassend vaak om volwassenen die twee keer zou oud zijn als de jonge acteur. “Ik ben ook ooit eens achtervolgd in een taxi. Ik zag in de spiegels al dat we gevolgd werden door een andere wagen. Eens ik uitstapte, stormde er meteen iemand op me af. Iemand die niet wilde afgeven toen ik een selfie weigerde.” Wolfhard weigert foto’s en handtekeningen aan mensen die hem op ongepaste manieren achtervolgen, om fans te ontmoedigen om hetzelfde te doen. “Maar ze blijven komen”, meent hij.

Ook zijn co-ster, Millie Bobby Brown (16) heeft het moeilijk met ongepaste aandacht. “De mensen die op mij afkomen seksualiseren mij.” Ja, alweer volwassen mannen. “Ik probeer me er een weg door te glimlachen, maar dat is absoluut niet makkelijk.” De rest van de ‘Stranger Things’-cast - allemaal minderjarig - maakte ook al gelijkaardige dingen mee, zo weet ze. “Echt vreemd dat mensen zoiets doen bij kinderen.”

Zij zijn echter lang niet de eerste generatie kindsterren die op de hielden worden gezeten door obsessieve stalkers. Denk maar aan de periode waarin de Harry Potter-gekte nog op een hoogtepunt was. Hoofdrolspelers Daniel Radcliffe (Harry Potter himself) en Emma Watson (Hermelien) kunnen ervan meespreken. Toen Emma 16 was sloop er een stalker binnen in haar school. De man probeerde al een tijdje contact te leggen met de jonge actrice, maar kreeg natuurlijk nooit een reactie. “Hij drong binnen in een aula, waar Emma op dat moment les volgde”, gaf haar woordvoerder destijds mee in een statement. “Ze schrok zich een ongeluk toen hij haar plots aansprak en over de Harry Potter-films begon te praten. Dit was niet één van haar klasgenoten, ze had hem nog nooit gezien.” De man van achterin de twintig werd door beveiligingsagenten uit de school gezet. De bodyguards van Emma werden opgetrommeld zodat ze haar na schooltijd naar huis konden begeleiden.

Ook Daniel weet hoe het is. Op zijn 14de werd hij benaderd door een volwassen vrouw. Zij was volledig naakt en had alleen een poster bij zich waarop ze had geschreven: ‘Niemand komt tussen mij en Harry Potter.’

Niet alleen moest hij regelmatig op de loop voor fans, hij moest nog meer uitkijken voor zijn haters. Toen hij 17 was kreeg hij zo’n overtuigende doodsbedreiging in de brievenbus dat hij wekenlang nergens naartoe durfde zonder vier bodyguards om hem te beschermen.

Miley Cyrus had dan weer een stalker op haar 16de, toen ze nog de rol van Hannah Montana vertolkte voor Disney Channel. Een vijftigjarige man, Mark McLeod, probeerde meermaals de filmset van ‘The Last Song’ - waarin Miley de hoofdrol speelde - binnen te dringen. Hij bleef zodanig lang volhouden dat hij het jonge meisje wilde zien, dat Cyrus een contactverbod moest aanvragen. Toen hij ook dat aan zijn laars lapte, werd hij veroordeeld tot een zwaardere straf. De man werd verplicht opgenomen in een mentale instelling, in de hoop hem van zijn obsessie te verlossen. Vandaag mag hij nog altijd niet bij de zangeres in de buurt komen.