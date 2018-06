'Stranger Things'-actrice Millie Bobby Brown slachtoffer van cyberbullying KD

14 juni 2018

13u17 0 Celebrities Millie Bobby Brown (14) heeft haar account op Twitter verwijderd. Aanleiding is een virale meme waar de actrice het slachtoffer van is geworden.

Het begon allemaal met een misplaatste grap op Twitter. Een fan vertelde een verzonnen verhaal over de actrice op de sociale netwerksite, waarbij de hashtag #TakeDownMillieBobbyBrown werd gebruikt. Het grapje werd al snel een meme (een grappige afbeelding op het internet, nvdr.) waarbij homofobe uitspraken op foto's van de 'Stranger Things'-ster worden geplaatst. De uitspraken worden als haar citaten beschouwd, maar geen enkele van de uitspraken komt ook echt uit de mond van de actrice. In realiteit is de 14-jarige een groot voorstander van gelijke rechten voor holebi's, iets waar ze openlijk voor uitkomt.

Millie heeft haar Twitter-account nu gedeactiveerd. Fans wijten dit aan de virale meme die haar in een slecht daglicht probeert te stellen. "Ze is een kind. Grappen jullie nu echt dat ze homo's haat en hen wil vermoorden terwijl ze niets verkeerd gedaan heeft?", tweet een verontwaardigde fan. "Millie Bobby Brown is een engel", verdedigt iemand anders de tiener. "Haar carrière kan eindigen omdat wat dommeriken denken dat gewelddadige, homofobe memes met een minderjarige grappig zijn."