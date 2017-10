'Stranger Things'-actrice Millie Bobby Brown: "Mijn mama haat mijn kapsel" TDS

13u39 0 Photo News Millie Bobby Brown met haar kortgeknipte coupe.

Toen actrice Millie Bobby Brown haar rol van Eleven in de populaire Netflix hitserie 'Stranger Things' in de wacht sleepte, wist ze nog niet dat dit betekende dat ze haar bruine lokken zou moeten afscheren.

In een interview bij 'This Morning' op de Britse televisie, naar aanleiding van de release van het tweede seizoen op Netflix, vertelde de jonge actrice dat haar mama alles behalve fan is van de nieuwe coupe van haar dochter.

"Mijn mama haat mijn kortgeknipt haar. Ze keek ernaar en zei: "zet maar snel een pruik op"", vertelde Millie. "Mijn moeder wou trouwens niet dat ik de schaar in mijn haren liet zetten in de eerste plaats. Maar dat moest gewoon, zei ik. Mijn kapsel is nu een kleine bob. Traag maar zeker komt het goed."

Het kindsterretje onthulde ook nog dat haar personage Eleven in het spannende tweede seizoen van 'Stranger Things' haar gaven verder zal ontwikkelen. "Eleven gaat nu anders door het leven. Ze blijft groeien, heeft superkrachten, en ze is een tiener. En ik denk dat het daarom herkenbaar is voor andere tienermeiden. Omdat ze niet weet wat er allemaal gaande is."