‘Stranger Things’-actrice Millie Bobby Brown (14) wordt jongste UNICEF-ambassadeur ooit kv

20 november 2018

20u22

Bron: Reuters 1 Celebrities UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft Millie Bobby Brown, de ster van de Netflix-hitserie ‘Stranger Things’, vandaag aangeduid als jongste ambassadeur ooit. “Luister naar ons” is de boodschap van de veertienjarige actrice aan wereldleiders.

De benoeming van Brown gebeurde vandaag op de Dag van het Kind. De actrice belooft om zich uit te spreken voor miljoenen kinderen en jongeren die dat zelf niet kunnen. Ze zal aandacht vragen voor het leed van kwetsbare kinderen in de hele wereld en wil ervoor zorgen dat kinderen hun rechten kennen en in staat zijn om ze af te dwingen.

“Ik wil thema’s over onderwijs, geweld en pesten onder de aandacht brengen”, aldus Brown, “en garanderen dat kinderen een veilige omgeving en proper water hebben. Maar ik leer nog waar ik het meest door gepassioneerd ben.”



“Door UNICEF-ambassadeur te worden, deel ik de titel met een heldin van me - de ondertussen overleden, geweldige Audrey Hepburn, die ooit zei: ‘Als je ouder wordt, zal je ontdekken dat je twee handen hebt. Een voor het helpen van anderen en een voor het helpen van jezelf’”, zei Brown vandaag tijdens een persconferentie. “Dat is precies wat ik wil doen.”

De actrice vertolkt in ‘Stranger Things’ de rol van Eleven, een meisje met bijzondere krachten dat een vermiste jongen probeert te redden. Ze kreeg daarvoor al een Emmy-nominatie. Brown heeft zich in het verleden al meermaals uitgesproken tegen pesterijen en verwijderde vorig jaar haar Twitteraccount na een reeks van hatelijke commentaren.

Om haar boodschap over te brengen, zal ze onder andere haar Instagramprofiel gebruiken, waar ze meer dan 18 miljoen volgers heeft. Ze is de jongste persoon ooit die een plaatsje veroverde op de Time-lijst van de 100 meest invloedrijke figuren ter wereld.

