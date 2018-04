'Stranger Things'-actrice Millie Bobby Brown (14) op lijst van meest invloedrijke personen ter wereld MVO

20 april 2018

07u15

Bron: ANP 0 Celebrities Millie Bobby Brown is opgenomen op de lijst met de honderd meest invloedrijke mensen van Time magazine. De 14-jarige is de jongste persoon op de lijst ooit.

De tiener wordt veel geprezen om haar rol als Eleven in de Netflix-serie. Daarnaast heeft ze zich het afgelopen jaar uitgesproken voor de March For Our Lives-protesten. Dat deed ze onder meer vorige maand bij de Kids Choice Awards, waar ze haar prijs opdroeg aan de slachtoffers van de schietpartij op een school in Florida. Ze droeg daarbij een shirt met de namen van de 17 mensen die omkwamen bij de tragedie.

Op de lijst van magazine Time staat dit jaar een recordaantal jonge mensen; 45 van de 100 genoemden zijn onder de 40 jaar. Ook zijn er dit jaar met 45 dames meer vrouwen dan ooit opgenomen in het speciale nummer.

In het segment 'Artiesten' werden dit jaar onder meer talkshowhosts Jimmy Kimmel en Trevor Noah, acteurs Gal Gadot, Sterling K. Brown en Roseanne Barr en regisseurs Guillermo Del Toro en Greta Gerwig verkozen tot meest invloedrijk. Ook onder het kopje 'Pioniers' komen een aantal Hollywoodsterren voorbij: Tiffany Haddish, Cardi B en Kumail Nanjiani hebben in die categorie een plekje veroverd. Onder meer 'Black Panther'-ster Chadwick Boseman en muzikanten Jennifer Lopez en Rihanna staan op de lijst onder de noemer 'Iconen'.