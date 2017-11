'Stranger Things'-acteur zingt duet met Kelly Clarkson Emma Van der Bracht

10u49 0 Photo News Celebrities En de zangeres zelf is fan!

Zangeres Kelly Clarkson heeft twee maanden geleden het WE Day Toronto 2017 evenement gehost en er ook opgetreden. Het volledige evenement wordt uitgezonden op de Canadese televisie, maar er werd ook een promotievideo uitgebracht. In die video zien we 'Stranger Things'-acteur Gaten Matarazzo, bekend voor zijn van Dustin, een duet zingen met Kelly Clarkson.

De zangeres is in elk geval een grote fan van Gaten, want ze deelde de video op haar eigen Instagram. Het duo zingt 'We Are Family' van Sisters Sledge en 'We Are The Champions' van Queen. "Wist je dat @GatenM123 van #StrangerThings een geweldige stem heeft?", vroeg Kelly Clarkson aan haar volgers. Ja, Kelly, nu wel!

DID YOU KNOW: @GatenM123 of #StrangerThings has an awesome voice? See us, and more awesome people on the #WEday special, Nov. 25 at 7pm on CTV 🇨🇦 Een foto die is geplaatst door Kelly Clarkson (@kellyclarkson) op 24 nov 2017 om 17:34 CET