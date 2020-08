‘Stranger Things’-acteur Gaten Matarazzo heeft vakantiejob in restaurant SDE

17 augustus 2020

22u01

Bron: THR 0 Celebrities Je zou denken dat een van de hoofdrolspelers uit ‘Strangers Things’ niet bepaald behoefte heeft aan een vakantiejob, maar daar denkt Gaten Matarazzo (17) duidelijk anders. Nu de opnames voor de Netflix-reeks door het coronavirus tijdelijk stilliggen, klust hij bij in een restaurant.

Toen het coronavirus in maart uitbrak in de Verenigde Staten, was de productie van het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ al begonnen. Maar de cast en crew moesten dus noodgedwongen op zoek naar een ander tijdverdrijf. Acteur Gaten Matarazzo koos ervoor om in een restaurant in Long Beach Island te gaan werken. Daar werken ook een paar van zijn familieleden. Hoewel hij het meerendeel van de tijd een pet droeg en z'n gezicht bedekte met een mondmasker, werd hij toch herkend door enkele alerte fans.

Lang zal hij echter niet meer te zien zijn in het restaurant, want de opnames van ‘Stranger Things’ zouden op 17 september hervat worden.