'Stranger Things'-acteur David Harbour onthult dat hij bipolair is

12 oktober 2019

'Stranger Things'-acteur David Harbour onthult dat hij al jaren leeft met een bipolaire stoornis. Hij werd gediagnosticeerd toen hij twintiger was, vertelde hij vrijdag in de 'Blank Podcast'.

"Het interessante aan mijn vorm van de stoornis is dat ik nooit last heb van een bui als ik aan het werk ben", zegt David Harbour. "Op die manier is werken een soort reddingsboei geworden." De acteur geeft ook toe dat hij medicatie helemaal prima vindt, maar ook veel belang hecht aan therapie.

De onthullingen komen kort nadat de acteur midden in een interview de Duffer-broers - de makers van de serie ‘Stranger Things’ - opbelde, en antwoorden eiste over de dood van zijn personage Jim Hopper. Dat gebeurde tijdens ‘Late Night with Seth Myers’, waarin Harbour zich opeens zorgen begon te maken over zijn verdere rol in de hitserie. Toen de Duffers hem vertelde dat ze nog bezig waren met het script, werd Harbour kwaad en wenste hen geluk met seizoen vier.