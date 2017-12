'Star Wars'-ster Daisy Ridley zweert sociale media voorgoed af: "Ze zijn slecht voor mijn mentale gezondheid" MVO

13u44 1 Photo News Daisy Ridley Celebrities Daisy Ridley (25), die de hoofdrol van Ray speelt in een nieuwe reeks 'Star Wars'-films, is verdwenen van sociale media. Naar eigen zeggen komt ze ook nooit meer terug, vanwege haar mentale gezondheid.

"Hoe meer ik las over angst bij tieners, hoe meer ik me begon te realiseren dat sociale media echt niet goed zijn voor de mentale gezondheid. Ze promoten een vals beeld van de realiteit," aldus de actrice. "Ik vind het geen leuk idee dat jongeren de hele dag kijken naar gemanipuleerde afbeeldingen van dingen die ze 'zouden moeten zijn'. Dus ik heb in september al mijn sociale media-accounts verwijderd, en ik kom ook nooit meer terug."

De actrice vindt zichzelf niet geschikt om er nog langer aan mee te doen. "Ik ben véél te gevoelig voor zulke dingen. Nee, voor mij is het nu echt gedaan."