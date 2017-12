'Star Wars'-actrice onder de indruk van Britse prinsen: "Ik wist totaal niet wat ik tegen William en Harry moest zeggen" MVO

07u38 0 EPA Daisy Ridley Celebrities Actrice Daisy Ridley, die in de 'Star Wars'-film de rol van strijder Rey speelt, vond het heel lastig om op de set over koetjes en kalfjes te praten met de Britse prinsen William en Harry. Het tweetal bezocht de set van 'The Last Jedi' tijdens het draaien.

"Ik ben heel erg slecht in smalltalk", lachte Ridley woensdag tijdens een gesprek met journalisten. "Dan is het best lastig als je twee mensen onder je hoede krijgt. Maar gelukkig ben je op de set nooit alleen. Mensen zien vooral de acteurs, maar er zijn vele duizenden mensen die veel harder en langer hebben gewerkt aan de film. En daar heb ik ze heen mee genomen: de special effects-teams, de kledingmagazijnen, de mensen van de make-up. Het was ontzettend leuk om die crewleden vol passie te zien vertellen over hun werk voor de film."

De actrice is blij dat zij als sterke vrouw in zo'n grote serie een voorbeeldfunctie voor jonge meisjes kan vervullen. "Ik had zelf nooit echt vrouwelijke helden in films, ik was meer een boekenlezer. Alle helden en voorbeelden die ik nodig had, vond ik in boeken. En in boeken werd veel minder onderscheid gemaakt dan in films: in de literatuur zijn meer dan genoeg vrouwelijke helden te vinden."

'The Last Jedi' draait vanaf nu in de bioscopen.

Photo News Star Wars: The Last Jedi European Premiere - London: prins William en prins Harry

AP William en Harry spelen met een BB8 Droid.

Photo News Star Wars: The Last Jedi European Premiere - London: William en Harry tussen de stormtroopers.