'Star Wars'-actrice Felicity Jones in het geheim getrouwd MVO

02 juli 2018

06u52

Bron: ANP 0 Celebrities 'Star Wars: Rogue One'-actrice Felicity Jones is dit weekend getrouwd met regisseur Charles Guard. Volgens The Sun traden de twee in het geheim in het huwelijk op een kasteel in het Britse Oxfordshire.

Onder meer Felicity's 'The Theory Of Everything'-collega Eddie Redmayne en Tom Hanks, met wie de actrice te zien was in 'Inferno', zouden aanwezig zijn geweest op de bruiloft. Die werd gehouden in kasteel Sudeley, dat speciaal voor de gelegenheid eerder dicht ging voor het publiek.

De 34-jarige actrice en de 45-jarige regisseur zijn sinds 2015 samen. Twee jaar daarvoor brak Felicity met beeldhouwer Ed Fornieles, met wie ze tien jaar lang een relatie had.