‘Star Trek’-actrice Nichelle Nichols slachtoffer van ‘ouderenmisbruik’

24 augustus 2020

Kyle Johnson (69), de zoon van 'Star Trek'-actrice Nichelle Nichols (87), heeft een rechtszaak aangespannen tegen haar manager en verzorger, Gilbert Bell. Hij beschuldigt Bell van 'financieel ouderenmisbruik'. Dat schrijft Page Six.

Volgens de rechtbankdocumenten heeft Bell misbruik gemaakt van z'n relatie met Nichols en heeft hij ‘onterecht invloed uitgeoefend om de controle over Ms. Nichols vermogen en persoonlijke zaken over te nemen’. Bell wordt ook beschuldigd van een ‘inbreuk van z'n vertrouwensplicht’ tegenover Nichols en een ‘intentie om haar te bedriegen.’

Johnson beweert dat Bell bijvoorbeeld geld dat z'n moeder verdiende door op conventies te verschijnen, zichzelf toe-eigende, en dat hij geld van haar accounts haalde. Hij zou haar ook overhaald hebben om hem op haar landgoed te laten wonen, en hem daar acht jaar lang slechts 300 dollar (255 euro) per maand voor te vragen.

“Het is erg moeilijk om te zien hoeveel invloed hij op haar heeft kunnen uitoefenen, terwijl haar omstandigheden en gezondheid haar erg kwetsbaar maakten", zegt Johnson aan Page Six. “Hij moet verantwoordelijk gehouden worden voor de schade die hij heeft aangebracht.”

Dementie

De advocaat van Bell liet alvast weten dat z'n cliënt niet alleen de voormalige manager is van mevrouw Nichols, maar ook haar vriend en een gerespecteerde manager in de industrie. Belangrijker nog: hij voegt eraan toe dat de door de rechtbank aangewezen beheerders “geen reden zagen om de beschuldigingen van financieel wangedrag verder te vervolgen”.

Bij Nichols, die in ‘Star Trek’ luitenant Nyota Uhura speelde, werd twee jaar geleden dementie vastgesteld. In 2015 kreeg ze een beroerte, en sindsdien heeft de actrice permanent verzorging nodig. “Haar gezondheid is vrij stabiel", laat Johnson nog weten. “Ze wordt ouder: ze heeft wat last van artritis en wat pijntjes hier en daar. Maar het allerbelangrijkste is dat we de rest voor haar leven haar verzorging en comfort kunnen verzekeren."