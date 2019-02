‘Star Trek’-acteur Zachary Quinto is terug single

27 februari 2019

21u40

Zachary Quinto (41) is weer vrijgezel. De acteur en zijn vriend Miles McMillan (29) hebben na zes jaar een punt achter hun relatie gezet.

De breuk zou al eerder dit jaar hebben plaatsgevonden. Volgens People zijn Zachary en het model als vrienden uit elkaar gegaan. Zondag werden duidelijk dat de twee ieder hun eigen weg zijn ingeslagen: de ‘Star Trek’-acteur werd gespot bij de Oscarafterparty van Vanity Fair, terwijl Miles het feestje van Elton John bezocht.

Zachary en Miles kregen iets met elkaar in 2013 en gingen twee jaar later samenwonen. In 2017 waren fans ervan overtuigd dat de twee gingen trouwen, omdat de acteur een ring droeg op een foto.