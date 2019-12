‘Star Trek’-acteur William Shatner (88) gaat na 18 jaar scheiden Redactie

11 december 2019

12u00

Bron: AD 4 Celebrities William Shatner, de acteur die Captain James Kirk speelde in de ‘Star Trek’-series en films, is klaar met zijn huwelijk. Op zijn oude dag heeft de 88-jarige Canadees na achttien jaar een scheiding aangevraagd van zijn partner Elizabeth.

Volgens TMZ zijn de twee nog aan het overleggen over alle voorwaarden. Omdat de twee samen geen kinderen hebben, verwacht de entertainmentsite dat de scheiding soepel zal verlopen.



Voor Shatner was het al zijn vierde huwelijk. Eerder was hij al getrouwd met Nerine Kidd, Marcy Lafferty en Gloria Rand. Met Gloria Rand kreeg hij drie dochters.