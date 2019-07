‘Star Trek’-acteur Chris Obi opgepakt: “Hij verkrachtte zes studentes tijdens oefenscènes bij hem thuis” TDS

30 juli 2019

12u03

Bron: Metro UK 0 Celebrities De Britse acteur Chris Obi (51), vooral bekend uit de Netflix-serie ‘Star Trek: Discovery’, is opgepakt op verdenking van aanranding en verkrachting. Hij wordt ervan beschuldigd zes studentes bij hem thuis misbruikt te hebben “terwijl ze liefdessènes aan het oefenen waren”.

De acteur was onderweg van Los Angeles naar zijn huis in Notting Hill in de Britse hoofdstad, toen hij door de politie werd opgepakt op de luchthaven van Heathrow in Londen. Obi wordt ervan beschuldigd zes verschillende studentes te hebben misbruikt en aangevallen, toen zij naar zijn huis waren afgezakt om privé-acteerlessen te krijgen. Tijdens het repeteren van liefdessènes, zou de acteur zich aan de vrouwen hebben vergrepen.

De feiten speelden zich af tussen juli 2012 en augustus 2018. De Britse acteur schreeuwt zijn onschuld uit en ontkent alle beschuldigingen. Hij werd intussen onder borg vrijgelaten door de politie.

‘Star Trek’

In de Netflix-serie ‘Star Trek: Discovery’ kroop Chris Obi in de huid van T’Kuvma, de leider van de Klingon. Hij was daarnaast te zien in reeksen als ‘Doctor Who’ en ‘American Gods’. Ook op het witte doek maakte hij zijn opwachting: Obi kreeg een rol in ‘Snow White and the Huntsman’ met Charlize Theron en ‘Ghost in the Shell’ met Scarlett Johansson.

Daarnaast was Obi ook artistiek directeur van de acteerschool ‘Actor in Session’. Geen van de feiten hebben zich evenwel afgespeeld op de campus van die school in het Verenigd Koninkrijk.