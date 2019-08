‘Spider-Man’-acteur Tom Holland verdedigt zijn “jaloerse en verbitterde” vader na controverse TDS

11 augustus 2019

10u53

Bron: Twitter 0 Celebrities Marvel-ster Tom Holland (23) heeft zijn vader, de 52-jarige komiek Dominic Holland, publiekelijk verdedigd op Twitter. De afgelopen dagen was er heel wat controverse ontstaan rond Dominic, nadat die een boek op markt bracht dat volgens fans bol staat van de ‘bittere en jaloerse mopjes’ over zijn zoon.

Tom ‘Spider-Man’ Holland trok naar Twitter om alle roddels en venijnige opmerkingen de wereld uit te helpen. “Het enige waar Dominic jaloers op is, is mijn golfswing. Ik heb ‘Eclipsed’ (de titel van het boek, red.) gelezen en ik hou ervan. Ik ben blij dat je het geschreven hebt papa.”

The only thing @domholland is jealous of is my golf swing. I read eclipsed and loved it and I’m glad you wrote it dad. Tom Holland(@ TomHolland1996) link

Geprezen komiek

Dominic Holland is al jarenlang een veelgeprezen cabaretier. Hij won in 1993 al de gerenommeerde Perrier Award, drie jaar voor zijn zoon überhaupt werd geboren. Door de jaren heen heeft Dominic wel de bekendheid van zijn zoon gebruikt als bron van komisch materiaal. Zo grapte hij eerder dat het wringt dat zijn zoon “oneindig beroemder is” dan hij, ondanks Tom minder dan de helft zo oud is.

Toch kwam hij door zijn boek ‘Eclipsed: Turns Out that Spider-Man Does Have a Dad After All’ in een storm van kritiek terecht. In het boek beschrijft Dominic de evolutie van zijn zoon, die van een normaal schoolkind is uitgegroeid tot een ware Hollywood-superster. De toon van het boek zou echter bitter zijn, en de verschillende hoofdstukken zouden vooral laten uitschijnen dat Dominic jaloers is op zijn zoon. “We willen allemaal het beste voor onze kinderen en we hopen dat ze onze eigen prestaties overstijgen”, schrijft Dominic zo. “Maar in dezelfde sector als ons en zelfs voor ze hun tienerjaren bereiken? Kom op, echt?”

Een boze fan van Tom Holland deelde de omslag van het boek via Twitter. “De vader van Tom Holland schreef een bitter boek over zijn zoon, die bekender werd dan hij”, schreef hij. Dat bracht de bal aan het rollen, waardoor Tom zich nu dus genoodzaakt voelt te reageren en in de bres te springen voor zijn vader.

Tom Holland’s dad wrote a bitter ass book about his son getting more famous than him pic.twitter.com/jkPSNKEsDS hayden(@ derhayden) link