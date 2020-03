‘Spider-Man’-acteur Tom Holland koopt kippen om eieren te kunnen blijven eten tijdens crisis MVO

25 maart 2020

16u43

Bron: ANP 0 Celebrities Omdat supermarkten in Groot-Brittannië leeglopen heeft Tom Holland een manier bedacht om alsnog iedere ochtend een eitje bij het ontbijt te hebben. Op Instagram deelt de acteur dat hij drie kippen heeft gekocht.

“De supermarkten zijn allemaal leeg, er zijn geen eieren meer. We hebben geen eieren”, begint de Spider-Man-acteur. “Dus daarom dachten we om dat probleem op te lossen worden we gewoon zelf een bron van eieren. Daarom hebben we nu kippen.” Predator, Ranger en Chestnut moeten Tom en zijn familie nu dagelijks gaan voorzien van een eitje bij het ontbijt.

Ook al zouden de supermarkten wel goed aangevuld zijn, dan nog kan Tom niet zelf de deur uit voor een boodschap. Sinds afgelopen weekend zit hij in zelf-isolatie omdat hij zich niet zo lekker voelde. “Ik denk niet dat ik het coronavirus heb, maar ik neem wel extra maatregelen”, zei hij er toen over.