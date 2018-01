'Sorry Voor Alles'-bedenker Kamiel De Bruyne trapt op het hart van Kim Kay: "Als hij wist hoe het met me ging zou hij niet lachen" MVO

Bron: Het Nieuwsblad 25 VRT/Instagram Kim Kay en Kamiel De Bruyne Celebrities 'Sorry Voor Alles'-bedenker Kamiel De Bruyne maakte een filmpje waarin hij op een ludieke manier de vraag 'is alles nog okay met Kim Kay?' probeert te beantwoorden. Het resultaat schoot echter in het verkeerde keelgat bij de zangeres.

Kim Kay scoorde in 1998 een hit met 'Li La Li', maar verdween daarna noodgedwongen van het toneel omdat er baarmoederhalskanker werd vastgesteld. Het werd een lange strijd, waaraan ze een morfineverslaving overhield.

De Bruyne gebruikte in zijn filmpje beelden van Kim Van Hee, zoals ze echt heet, op haar ziekenhuisbed. Hij combineerde die met grapjes en vreemde geluidjes. Daarnaast verklaarde hij ook dat Van Hee nog met die verslaving zou worstelen, terwijl dat al jaren niet meer het geval is. Zijn besluit: "Het is niet okay met Kim Kay."

"Ik ben niet bitter, maar als die man echt zou weten hoe het met me gaat, zou hij er geen grapjes over maken," verklaart Van Hee in Het Nieuwsblad. "Mijn leven is zwaar, uitzichtloos zelfs. Het gevolg van onomkeerbare complicaties van mijn ziekte en verslaving. Jammer dat hij zelfs niet de moeite deed om zich te informeren."

De Bruyne haalde het filmpje ondertussen al offline. "Ik gebruik mijn persoonlijke YouTube-kanaal om te experimenteren met video’s, dit was er een voorbeeld van," legt hij uit. "Zodra ik hoorde dat Kim hier aanstoot aan nam, heb ik de video meteen offline gehaald. Het was absoluut niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen."

VRT zal geen verdere stappen ondernemen tegen de programmamaker. "Namens VRT en Eén sluiten we ons aan bij de reactie van Kamiel. Hij heeft snel en correct gereageerd, dus voor ons is de zaak afgesloten," klinkt het.