'Sorry Voor Alles'-bedenker Kamiel De Bruyne maakt gek toeval mee: "Ik dacht even dat ik in mijn eigen show zat" MVO

29 januari 2018

07u56 1 Celebrities Kamiel De Bruyne, bedenker van het spelprogramma 'Sorry Voor Alles', maakte zo'n gek toeval mee dat hij even dacht dat hij zelf bij de neus werd gegrepen door zijn collega's. Dat liet hij weten op Twitter.

"De mama van mijn lief vond vandaag een foto van mij in hun familie-album uit 2006", legde hij uit. "Ik heb mijn lief pas leren kennen in 2012... Mijn leven is een te groot uigevallen 'Sorry Voor Alles'!"

In het populaire spelprogramma, dat dit jaar een Golden Globe won, houden de programmamakers nietsvermoedende deelnemers in de gaten. Ze manipuleren bepaalde gebeurtenissen in hun leven en doen hen de zotste dingen meemaken. Later worden ze uitgenodigd in de studio, om te raden wat er wel en niet in scène is gezet.

Toch was dat bij Kamiel uiteindelijk niet het geval. "Het kwam omdat ik examen voordracht deed op dezelfde dag als de zus van mijn lief, in dezelfde zaal. Wel freaky!" besluit hij.

De mama van mijn lief vond vandaag een foto van mij in hun familie-album uit 2006. Ik heb mijn lief pas leren kennen in 2012. Kamiel De Bruyne(@ Kamielus) link

Mijn leven is een te groot uitgevallen #SorryVoorAlles. Kamiel De Bruyne(@ Kamielus) link

Het komt overigens omdat ik ooit een examen “voordracht” deed op dezelfde dag, in de zelfde zaal als mijn liefs zus. Wel freaky. Kamiel De Bruyne(@ Kamielus) link

Ok en ik heb verkeerd geteld. Ik ken haar sinds 2010. Samen sinds 2012. Blijft freaky. Kamiel De Bruyne(@ Kamielus) link