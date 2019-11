‘Sopranos’-actrice mag getuigen tegen Weinstein Redactie

28 november 2019

11u30

Bron: AD 0 Celebrities De aanklagers in de zaak tegen Harvey Weinstein mogen Annabella Sciorra opvoeren als getuige. De ‘The Sopranos’-actrice beschuldigt de gevallen filmproducent ervan haar in 1994 te hebben verkracht.

Weinstein staat in januari terecht voor vijf gevallen van seksueel misbruik. De zaak van Sciorra is verjaard, maar de aanklagers willen haar verhaal laten horen om aan te tonen dat de oud-producent een geschiedenis met misbruikbeschuldigingen heeft. De advocaten van Weinstein hadden daartegen bezwaar aangetekend, maar een rechter heeft nu besloten dat Sciorra wel mag getuigen.

De rechter keurde daarnaast een aangekondigde getuigenis voor de verdediging deels af. Het juridische team van Weinstein wilde een expert oproepen die vaker heeft getuigd over onbetrouwbare herinneringen in misbruikzaken. Zij zou het daarbij onder meer gaan hebben over 'vrijwillige ongewenste seks', wat in de rechtbankdocumenten wordt uitgelegd als "seks waar niet naar verlangd wordt, maar waar de persoon toch mee instemt". De rechter bepaalde volgens Variety dat deze expert mag getuigen over de werking van het menselijk geheugen in het algemeen, maar niet specifiek over misbruikgerelateerde zaken.

Naast de aanklachten waarvoor hij in deze zaak moet voorkomen, wordt Weinstein door nog eens tientallen vrouwen beschuldigd van misbruik, variërend van ongepast gedrag tot verkrachting.