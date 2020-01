‘Sopranos’-actrice Annabella Sciorra getuigt in zaak Weinstein: “Hij stuurde me chocolade in de vorm van een penis” BDB

23 januari 2020

19u30

Bron: Belga/Page Six 6 Celebrities De Amerikaanse actrice Annabella Sciorra (59) heeft donderdag getuigd in het proces tegen de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein. Die staat in New York terecht voor verkrachting en seksuele aanranding. “Hij stuurde me een pakketje met penissen in chocolade”, vertelde de vrouw.

Sciorra, bekend uit de serie 'The Sopranos', beschuldigde Weinstein ervan haar in het begin van de jaren negentig te hebben aangerand. Strafrechtelijk zijn haar aantijgingen verjaard, maar de aanklagers hopen dat haar verhaal kan aantonen dat het aangeklaagde gedrag van Weinstein geen alleenstaand geval was.

“Hij stuurde me op een bepaald moment een pakketje om me te helpen ontspannen”, vertelde de actrice tijdens de zitting. “Dat bevatte enkele films zoals de romantische komedie ‘His Girl Friday’, popcorn en een flesje valium. Daarna kreeg ik een tweede pakketje. Daarin zat chocolade in de vorm van een penis. Ik vond het walgelijk en ongepast.”

De openingszitting in het proces woensdag was bijzonder hard. De aanklagers schilderden in hun pleidooi Weinstein af als een "seksueel roofdier en een verkrachter". De verdediging legde dan weer de nadruk op de tegenstrijdigheden die de getuigenissen van de slachtoffers zouden bevatten.

Vijf aanklachten

In het proces tegen de gevallen Hollywood-producer draait het om vijf aanklachten. Een vrouw beschuldigt Weinstein van verkrachting in 2013, een andere zegt dat hij haar in 2006 tot orale seks heeft gedwongen. Bij een veroordeling riskeert hij levenslange gevangenis. Alle twaalf juryleden moeten akkoord zijn met een veroordeling.

De voorbije jaren hebben meer dan tachtig vrouwen, onder wie ook toonaangevende actrices zoals Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie, Weinstein van seksuele aanrandingen beschuldigd. Ze brachten daarmee de #MeToo-beweging op gang.