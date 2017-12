"Soms ben ik ook gewoon kwaad en triest": emotionele Hanne Troonbeeckx houdt opvallend pleidooi TDS

12u02

Bron: Instagram 0 Instagram Celebrities We zien op sociale media alleen maar perfecte foto’s, waarmee de druk nog groter wordt en mensen nog meer gaan twijfelen aan zichzelf. Met een foto waarop ze huilend te zien is, wil Hanne Troonbeeckx daar verandering in brengen. " Post ook eens foto’s van je mindere dagen en momenten op Instagram", pleit ze.

De volgers van Hanne Troonbeeckx kregen gisteren een opmerkelijke foto te zien op haar Instagramverhaal. De presentatrice deelde een foto waarop ze huilend in haar wagen zit.

"Deze foto is uit het 'echte leven' gegrepen", aldus Hanne. "We delen zoveel perfecte momenten, gelukkige momenten, mooie momenten. Maar de realiteit is dat jij en ik soms gewoon triest zijn. Boos. Gekwetst. Dat is nu eenmaal het leven. En dat zou ook deel moeten uitmaken van sociale media. Omdat we allemaal mensen zijn met emoties."

Harde confrontatie

Hanne deelde de foto om een heel bewuste reden. Ze wil de boodschap verspreiden "dat het oké is om ook de mindere momenten te delen". "Want dat is nu eenmaal de realiteit. Vaak is het zo dat mensen meteen denken dat je aandacht zoekt van zodra je je durft blootgeven. Dat hoort niet zo te zijn", aldus Hanne.

"Mensen delen op hun sociale media enkel het beste en leukste en mooiste uit hun leven", aldus nog Hanne, die het afgelopen jaar een bedrijf in sociale media en marketing heeft uitgebouwd. "Dat is heel fijn, en ook logisch. Je wil goed nieuws natuurlijk delen. Maar er is ook een keerzijde: want niemand is altijd even gelukkig, of even mooi."

"Bovendien ga je net op momenten dat je je minder voelt naar de sociale media", zegt Hanne. "Ook dat is logisch, want je voelt je dan misschien eenzaam en alleen, en zoekt iets om je gedachten te verzetten. En net dan word je daar geconfronteerd met beelden van hoe leuk de anderen het wel niet hebben. Dat kan heel hard zijn."

Massa mails

Hanne zegt dat ze veel reactie kreeg op de foto. "Heel veel positieve reacties. Ik kreeg massa's mailtjes met bemoedigende woorden. Dit is de richting die we uit moeten met de sociale media. Niet makkelijk natuurlijk, want ook ik betrap mezelf erop dat ik vooral positieve dingen wil delen. Maar ik ben ook soms slechtgezind, kwaad of triestig. En dat moeten we durven tonen."

"Wees authentiek, en probeer niet altijd zo perfect te zijn", besluit Hanne. "Ik zal alvast mee het goede voorbeeld proberen geven. En ik hoop dat mensen daar gevolg aan zullen geven."

9 km: check! Wat een zalig weer om te joggen!! ❄️ #sundaymorning #morningrun #whatafeeling Een foto die is geplaatst door Hanne Troonbeeckx (@hannetroonbeeckx) op 22 jan 2017 om 10:12 CET