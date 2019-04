‘Smalville’-actrice Allison Mack pleit schuldig voor rol in sekscult NXIVM TDS

09 april 2019

12u04

Bron: People 0 Celebrities De Amerikaanse actrice Allison Mack (36), vooral bekend voor haar rol in ‘Smallville’, heeft in de rechtbank bekend schuldig te zijn aan samenzwering en afpersing. De actrice werd vorig jaar opgepakt vanwege haar rol in de ophefmakende sekscult NXIVM.

Allison Mack werd vorig jaar opgepakt. Ze werd verdacht van deelname aan sekshandel en gedwongen arbeid binnen de ophefmakende sekte NXIVM. Die sekscult deed uitschijnen dat NXIVM een zelfhulpgroep was, maar in realiteit misbruikte de organisatie allerlei vrouwen door hen onder meer te brandmerken met de initialen van oprichtster Keith Raniere. Allison Mack zou een belangrijke rol hebben gespeeld: zij zou nieuwe leden hebben opgespoord en hen hebben overtuigd om mee in de sekte te stappen.

Verantwoordelijkheid nemen

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen en daarom pleit ik schuldig”, verklaarde Mack gisteren in de rechtbank in New York. De actrice gaf toe dat ze slachtoffers heeft bedreigd en hen heeft afgeperst met naaktfoto’s of ander confronterend materiaal.

Vorige maand raakte bekend dat Mack aan de onderhandelingstafel zat met justitie. Ze zou bereid zou zijn om te getuigen tegen andere leden van de sekscult. De verdere behandeling van de zaak volgt in september.