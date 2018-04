'Smallville'-actrice Allison Mack betrokken bij sekte met mensenhandel, prostitutie en dwangarbeid MVO

25 april 2018

10u02

Bron: ANP 2 Celebrities Allison Mack (35) mag haar rechtszaak buiten de gevangenis afwachten. De Smallville-actrice werd dinsdag vrijgelaten op borgtocht. Ze is wel onder huisarrest geplaatst.

Mack wordt ervan verdacht een centrale rol te hebben in sekte NXIVM. Haar is mensenhandel voor prostitutie en dwangarbeid ten laste gelegd. NXIVM profileerde zich als zelfhulpgroep, maar bleek in de praktijk een sekte. Vrouwen werden onder valse voorwendselen binnengehaald en gedwongen om seks te hebben met de leider van de club, Keith Raniere.

De actrice wordt er volgens de New York Post van verdacht vrouwen te hebben gerekruteerd voor Raniere. De deelnemers werden volgens de aanklacht uitgehongerd en gebrandmerkt, waarbij de initialen van Raniere in hun schaamstreek werden vereeuwigd.

De 35-jarige verklaarde vrijdag niet schuldig te zijn aan de zaken waar ze van verdacht wordt. Ook Raniere, die vorige maand werd opgepakt, zegt onschuldig te zijn.