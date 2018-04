"Sinds Trump is voor mij bewezen dat ik president kan worden": Kanye West brengt bizar nieuw nummer uit TDS

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West heeft een nieuwe track uitgebracht waarin hij zich uitlaat over Donald Trump en Barack Obama. Het politiek beladen nummer, dat West maakte met TI, werd vrijdagnacht voor het eerst gedraaid op de Amerikaanse radiozender Power 106 FM.

"Ik weet dat Obama de hemel ingeprezen is", rapt West in het nummer Ye VS. The People. "Maar sinds Trump heeft gewonnen is voor mij bewezen dat ik president zou kunnen worden." Hij verwijst verder onder meer naar de slogan Make Amerikca Great Again. "Het dragen van de pet laat zien dat we allemaal gelijk zijn", verdedigt hij de kritiek die hij deze week kreeg nadat hij een foto van zo'n petje postte op Twitter.

In een serie berichten uitte Kanye veel lof voor de Amerikaanse president en noemde hem zijn vriend. "Je hoeft het niet met Trump eens te zijn maar jullie kunnen niet voorkomen dat ik niet van hem houd. Wij hebben allebei drakenenergie. Hij is mijn broer", schreef Kanye woensdag. Ook postte hij een foto van zijn gesigneerde Make America Great Again-petje. Niemand minder dan Trump zelf reageerde later op de eerste tweet van Kanye. Hij citeerde het bericht en bedankte de rapper. "Very cool", schreef de president erbij. Fans konden openlijke 'liefdesverklaring' minder waarderen. Ze uitten massaal kritiek op zijn tweets.

Ook John Legend liet van zich horen. De muzikant heeft geprobeerd Kanye over te halen zijn standpunt over Trump te heroverwegen. Maar de man van Kim Kardashian moest daar niets van weten en gooide het privégesprek donderdag op Twitter.