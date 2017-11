"Sinds het vertrek van Kristel voelen we veel meer druk" TK

07u57

Bron: Story 1 Iwan Meeussen Celebrities Ze zijn al twee jaar 'de nieuwe K3', maar het nieuwe is er nog niet af voor Hanne (23), Klaasje (22) en Marthe (21). Binnenkort zijn ze te zien in hun eerste bioscoopfilm, en sinds het vertrek van Kristel Verbeke werken ze zelfstandiger. "Soms missen we haar tips en goede raad wel."

Lid worden van het populairste meidengroepje van het land, het doet wat met een mens.

Hanne: Ik ben veel zelfverzekerder en opener geworden. Ik zeg sneller wat ik denk en dat maakt me veel gelukkiger. Vroeger was ik meer een jaknikker, en dan was ik achteraf vaak boos op mezelf.

Klaasje: Ik ben veel zelfstandiger geworden, zeker sinds ik alleen woon in Antwerpen.

Marthe: Bij mij uit zich dat vooral in mijn kledingstijl. Vroeger durfde ik nooit iets te dragen met te veel kleuren en vermeed ik make-up: ik wilde niet opvallen. Nu maakt het me niet uit wat de mensen denken. Je kunt nooit voor iedereen goed doen, dus wees gewoon jezelf. Mijn mama ziet ook dat ik goed in mijn vel zit. Vroeger was dat ook wel zo, maar je zag het niet. Nu toon ik dat ik gelukkig ben.

Vroeger regelde Kristel Verbeke veel - of misschien alles - voor jullie. Missen jullie haar?

Marthe: Toch wel, maar buiten K3 blijft de band behouden. We hebben intussen al elk apart met haar afgesproken. En als we niet weten hoe we iets moeten aanpakken, mogen we haar nog altijd bellen.

Klaasje: Ze heet zeventien jaar ervaring op de teller staan, die feeling missen wij. Er is wel een extra team dat ons opvangt, maar haar ervaring kan je niet vervangen. Die moeten we nu zelf opbouwen.

Hanne: Kristel had voor alles heel goede tips. Die heb ik wel onthouden, maar toch missen we soms haar goede raad.

Er werd nochtans gespeculeerd dat uitgerekend jullie haar weg wilden.

Marthe: Dat is onzin, van ons mocht ze zeker blijven.

Klaasje: Ze nam ons net veel werk uit handen. Mails die zij vroeger voor ons behandelde, komen nu tot bij ons. Je voelt gewoon dat er meer druk op onze schouders ligt. En verantwoordelijkheid. Kristel zit er niet meer tussen om dingen op te vangen. Als we iets niet goed deden, verdedigde zij ons. Nu moeten we dat zelf doen.

Hanne: Vragen en voorstellen vatte ze voor ons samen, inclusief de consequenties als we erop zouden ingaan. Maar Kristel heet ons alles geleerd wat ze ons wilde leren. Ze kon ons met een gerust hart loslaten omdat ze wist dat we er klaar voor waren. Ze voorspelde dat we een stuk zelfstandiger zouden worden omdat we voortaan zelf over alles zouden moeten nadenken. Die ervaring wilde ze ons niet afnemen.

Of het werk hen niet af en toe boven het hoofd groeit, en waar ze soms kwaad om worden, lees je vandaag in onze pluszone exclusief voor abonnees.