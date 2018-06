"Simon Cowell gaat huwelijksaanzoek doen" SD

04 juni 2018

10u13

Bron: ANP 0 Celebrities Simon Cowell (58) gaat binnenkort op zijn knieën voor vriendin Lauren Silverman (40). Dat vertellen bronnen dichtbij het 'Britain's Got Talent'-jurylid aan Daily Star on Sunday.

"Iedereen in Simons omgeving vindt dat een huwelijksaanzoek al lang had moeten gebeuren", aldus een insider. "Ze zouden niets liever willen dan dat hij en Lauren gaan trouwen. Simons familie spoort hem al een tijdje aan om een aanzoek te doen en hij is voorzichtig akkoord gegaan."

Volgens de ingewijde is het mogelijk dat Cowell de moeder van zijn 4-jarige zoontje Eric live op televisie tijdens de finale van 'Britain's Got Talent' ten huwelijk vraagt. "Zoiets zou Simon wel doen."

Simon en Lauren zijn 4 jaar samen. Toen de twee elkaar ontmoetten was Silverman nog getrouwd. Maar kort nadat bekend werd dat de twee een relatie hadden, vroeg Laurens man de scheiding aan. Inmiddels zou Silverman weer willen trouwen. "Simon en Lauren zitten op een goed punt. Het krijgen van een zoon heeft hun relatie goed gedaan. Eric is het perfecte jongetje en Simon is helemaal weg van hem."