"Shakira en Piqué uit elkaar": zangeres woont niet meer thuis Maxime Segers

11u37

Bron: AD 0 Getty Images Celebrities Er doken vorige maand al geruchten op, maar vandaag is het weer raak: de relatie van Shakira en Gerard Piqué zou op de klippen zijn gelopen. Het is enkel nog wachten op een officiële persverklaring. Dat meldt het Spaanse blad Cotilleo op basis van meerdere bronnen.

Het was de Colombiaanse media die het vuurtje deed aanwakkeren na berichtgeving over een vermeende scheiding. De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren. Meerdere bronnen weten te vertellen dat de 40-jarige zangeres zelfs niet meer thuis woont. "Shakira heeft de beslissing genomen. Het is echt serieus", menen ingewijden.

De Colombiaanse en de tien jaar jongere FC Barcelona-speler zijn voor het laatst samen gespot op de extravagante bruiloft van Lionel Messi. Sindsdien zijn de twee niet meer in het openbaar gezien.

Het is nog niet duidelijk waarom de twee uit elkaar zijn. Bronnen menen in ieder geval dat Shakira "het niet meer volhield" en dat de media nu moeten wachten op een statement.

Shakira en Piqué leerden elkaar in 2010 kennen op Ibiza. De vonk sloeg direct over. Tot een officieel huwelijk is het nooit gekomen. Wel kreeg het koppel twee kinderen: Milan en Sasha.