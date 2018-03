'Sex and the City'-ster wil gouverneur worden MVO

07 maart 2018

07u02 0 Celebrities Actrice Cynthia Nixon, bij het grote publiek vooral bekend van haar rol in hitserie 'Sex and the City', wil misschien meedoen aan de gouverneursverkiezingen in New York. Zij is bezig een team samen te stellen dat haar met de campagne gaat helpen, meldt vakblad Variety.

De 51-jarige Nixon heeft al eerder gezinspeeld op een carrière in de politiek. Onlangs schreef zij een fel betoog op de website van CNN waarin zij stelde dat "iedereen moet doen wat hij kan om de overheid terug te nemen, zelfs al betekent dat dat we onszelf verkiesbaar moeten stellen."

Zij pleit in het stuk voor meer diversiteit en meer niet-blanke Amerikanen en LHBT in de politiek. "Wij gewone mensen hebben misschien geen megabudgetten of machtige partijen achter ons. Maar we hebben wel iets belangrijkers: de missie om miljoenen Amerikanen in dit land te verenigen."

Emmy-award

Nixon uitte in het verleden ook al kritiek op de zittende Democratische gouverneur Andrew Cuomo. Als de actrice daadwerkelijk campagne gaat voeren, dan gaat zij het in de Democratische voorverkiezingen tegen hem opnemen. Nixon speelde in 'Sex and the City' koele advocate Miranda Hobbes. Voor deze rol won zij onder meer een Emmy-award.

Daarnaast was zij vooral te zien in talloze voorstellingen op Broadway.