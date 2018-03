'Sex and the City'-collega steunt Cynthia Nixon in strijd om gouverneurschap: "Ik ben zo trots op haar" MVO

20 maart 2018

06u52 0 Celebrities Kristin Davis staat vierkant achter de politieke plannen van Sex And The City-collega Cynthia Nixon. Op Twitter liet ze weten dat ze alle vertrouwen heeft in Cynthia, die maandag bekendmaakte dat ze meedoet aan de gouverneursverkiezing voor de staat New York.

"Ik ben zo trots op Cynthia. Niemand geeft meer dan zij om de kans op goed onderwijs voor iedereen. Ik weet dat ze een geweldige gouverneur zal zijn", aldus Kristin, die in Sex And The City Charlotte speelde. Later deelde ze ook nog een linkje naar de inzamelingspagina voor Cynthia, die in de hitserie de rol van Miranda had.

De overige twee hoofdrolspeelsters, Kim Cattrall en Sarah Jessica Parker, hebben nog niet gereageerd op het nieuws. Kim en Sarah Jessica liggen onderling behoorlijk overhoop, maar Cynthia lijkt nog met beide actrices door een deur te kunnen.

Toen vorige maand de broer van Kim dood werd aangetroffen, plaatste Cynthia een meelevende boodschap onder een bericht daarover op Kims Instagram. Die reageerde daar dankbaar op: "Cynthia, het doet me zoveel van je te horen. Bedankt voor je steun. X Kim." Eerder deze maand plaatste Cynthia nog een kiekje met Sarah Jessica op Instagram, toen ze haar oud-collega bij toeval was tegengekomen.