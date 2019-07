‘Sex and the City’-actrice over haar Afro-Amerikaanse adoptiekinderen: “Ik zal nooit kunnen zeggen dat ik hen volledig begrijp” SD

09 juli 2019

09u40 0 Celebrities Kristin Davis (54), de voormalige ‘Sex and the City’-actrice, was gisteren te gast in de show ‘Red Table Talk’ bij Jada Pinkett Smith (47) en haar moeder Adrienne Banfield-Jones (65). Ze praatte er over haar twee geadopteerde kinderen, die van Afro-Amerikaanse afkomst zijn.

Kristin Davis adopteerde in 2011 dochtertje Gemma Rose (7) en in 2018 een zoontje, van wie de naam nog niet bekendgemaakt is. Beide kinderen zijn van Afro-Amerikaanse afkomst, en dat is niet altijd gemakkelijk, vertelde Davis. “Het is moeilijk om in woorden uit te drukken ... Er zijn zo veel dingen gebeurd”, klonk het. “Gemma is nu zeven jaar oud. Toen ze een baby was en ik haar in mijn armen hield, zeiden mensen tegen me: ‘Zal ze geen geweldige basketbalspeler worden?’ Dit is een baby. Hoe kan je dat zeggen? Ik was zo vernederd. Ik probeerde beleefd te blijven maar ... dit is echt heel erg. Hoe durf je mijn kind zo te limiteren? Hoe durven ze die veronderstelling te maken en dat zo nonchalant te zeggen? Dat is te gek!”

Daarna had Kristin het over andere momenten waarop Gemma zich uitgesloten voelde. Ze gaf toe: “Ik zal nooit zwart zijn en ik zal nooit tegen Gemma kunnen zeggen: ‘Ik begrijp hoe je je voelt want dit heb ik ook al meegemaakt.’ Dat is pijnlijk en moeilijk.” Gelukkig heeft de actrice een netwerk van Afro-Amerikaanse moeders die haar helpen om met die problemen om te gaan, vertelde ze.