‘Sex and the City’- actrice Lynn Cohen (86) overleden TDS

16 februari 2020

08u35

Bron: BELGA 2 Celebrities De Amerikaanse actrice Lynn Cohen, bekend van de tv-serie ‘Sex and the City’, is vrijdag in New York op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar manager zaterdag bekendgemaakt.

Cohen werd in 1933 geboren in Kansas City, in het centrum van de VS. Volgens de gespecialiseerde filmsite was ze pas in 1983 voor het eerst op het witte doek te zien. Ze speelde toen een klein rolletje in de film ‘Without a Trace’.

Haar grote doorbraak kende ze in 2000, toen ze in de succesvolle serie ‘Sex and the City’ de rol van de huishoudster Magda vertolkte. Cohen was daarnaast onder meer nog te zien in de tv-serie ‘Law & Order’ en in de film ‘The Hunger Games: Catching Fire’.