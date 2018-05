'Sex and the City'-actrice adopteert tweede kindje KDL

07 mei 2018

Gezinsuitbreiding voor Kristin Davis. De 53-jarige 'Sex and the City'-actrice heeft een zoontje geadopteerd, E! News.

Het is al de tweede adoptie voor Kristin. In dat 2011 verwelkomde ze haar adoptiedochter Gemma Rose, die inmiddels zeven jaar oud is. De actrice, die de rol van Charlotte York speelt in 'Sex and the City', sprak in het verleden al openhartig over de adoptie van haar dochter. "Ik ben blank en leef als bevoorrechte blanke. Voor de adoptie dacht ik te weten dat ik in een bevoorrechte positie zit, wat dat betekende. Maar zodra je een kind hebt, wat een soort hart buiten je eigen lichaam is, en dat hart zit toevallig in een donker lichaam en je ziet mensen je kind tegenwerken, beangstigt mij dat enorm."