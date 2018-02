'Sex and the City'-acteur trekt verrassende partij in ruzie tussen Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall: "Ik ben team Jessica" MVO

23 februari 2018

08u15 0 Celebrities De strijd tussen voormalig 'Sex & The City'-collega's Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall is nog steeds gaande. Nu geven ook mede-acteurs uit de succesvolle jaren '90 serie hun mening over de ruzie tussen 'Carrie' en 'Samantha'. Jason Lewis, die zowel in de serie als in de eerste film het liefje van Kim Cattrall speelde als Smith Jerrod, schaart zich overduidelijk in 'kamp SJP.'

Jason gaf een interview aan een televisie-station in Los Angeles, waarin hem werd gevraagd naar het publiekelijk ruzie maken van zijn twee oud-collega's. Hierop antwoordde hij: "Als je niets aardigs te zeggen hebt, houd dan je mond. Ik moet zeggen dat Sarah altijd erg aardig tegen mij is geweest en dat ze enorm professioneel was in haar werk. Ook vind ik dat mensen hun waardigheid moeten behouden en dankbaar dienen te zijn voor dat wat hen geboden is. En verder maak ik hier geen woorden meer aan vuil, want ik heb er verder niets meer over te zeggen."

Toen de interviewer Jason vroeg of hij 'Team SJP' of 'Team Kim' was, bevestigde de acteur 'waarschijnlijk wel in team Sarah zat', hoewel hij het meest met Kim heeft samengewerkt. "Het is een geweldige vrouw. Ze is niets dan goed voor mij geweest." Op de vraag of anderen wellicht net zo goed voor hem geweest zijn als SJP, antwoordde hij: "Sarah was gewoon fantastisch."

De afgelopen maanden voerden Kim en Sarah Jessica een flinke ruzie via sociale en andere media. Die begon toen SJP haar teleurstelling uitsprak over een derde 'Sex & the City'-film die op het laatste moment niet doorging. Al snel ontstonden geruchten dat dat was vanwege buitensporige eisen van Kim. Die liet echter via Twitter weten dat ze al een jaar eerder was afgehaakt voor een derde film. In een interview verklaarde ze wel dat 'Carrie' "wat aardiger" had kunnen zijn tegen haar.