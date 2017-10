"Selena Gomez en The Weeknd uit elkaar" TDS

17u19

Bron: People 0 Photo News Selena Gomez en The Weeknd nog samen in New York. Nu zijn ze uit elkaar. Celebrities Ze waren een mooi en populair koppel, maar nu zijn Selena Gomez (25) en The Weeknd (27) uit elkaar. Dat hebben verschillende bronnen bevestigd aan People. Officieel zouden hun drukke schema's roet in het eten hebben gegooid. Al menen sommigen uiteraard dat al het hernieuwde contact met haar ex Justin Bieber hier voor iets tussenzit...

"Hun relatie is de laatste maanden moeilijk verlopen. The Weeknd was op tour en Selena had opnames in New York. Dat maakte het voor hen niet gemakkelijk", is de bron duidelijk. Selena zou nog geprobeerd hebben haar agenda beter af te stemmen op die van Abel (zoals The Weeknd-zanger heet, nvdr), maar de afstand bleek toch niet te overbruggen. De twee hebben momenteel nog contact, maar gaan voortaan elk hun eigen weg.

Heeft Justin hier iets mee te maken?

Volgens de bron heeft Selena's ex Justin Bieber niets te maken met de breuk. Hoewel de Canadese zangeres de afgelopen weken verschillende keren werd gespot in zijn gezelschap. Bovendien ontvolgde The Weeknd de familie en vrienden van Selena al op Instagram. Een teken aan de wand? Fans geloven alvast van wel.

Nog geen jaar samen

Selena en Abel werden al sinds januari dit jaar aan elkaar gelinkt. Maar pas op het Met Gala in New York, dat steeds plaatsvindt op de eerste maandag van de maand mei, maakten ze hun romance officieel. Nadien werden ze nog arm in arm gefotografeerd op romantische vakantie in Italië.