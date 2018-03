Sean Penn heeft het gehad met acteren: "Ik mis de kick die ik vroeger kreeg" MVO

23 maart 2018

06u57 0 Celebrities De acteercarrière van Sean Penn zou weleens z'n langste tijd kunnen hebben gehad. In een interview met CBS Sunday Morning, dat aanstaand weekend in de Verenigde Staten wordt uitgezonden, bekende de acteur dat hij zijn werk niet meer zo leuk vindt als voorheen. "Ik mis de kick die ik normaal gesproken wel kreeg van acteren."

Penn zette zichzelf zowel als acteur, schrijver en regisseur wereldwijd op de kaart. Hij won twee Oscars in de veertig jaar dat hij actief is in het vak, maar neigt al een poosje naar stoppen. "Het is te gek als je met goede acteurs en regisseurs werkt. Maar of het een blijvende waarde heeft? Hmm...zo diepgeworteld zit het niet bij mij, ik ben er gewoon niet meer zo gek op als vroeger."

Schrijven is wel iets waarvan Seans hart sneller gaat kloppen. Zijn eerste roman Bob Honey Who Just Do Stuff verschijnt volgende week en de kersverse auteur kijkt uit naar wat mensen ervan vinden: "Sommigen zullen het kopen en sommigen niet. De een vindt het fantastisch, de ander vreselijk. Ik ben benieuwd."