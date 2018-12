“Saoirse Ronan is verliefd op haar nieuwe tegenspeler” TK

06 december 2018

09u34

Bron: ANP 0 Celebrities Op de set van haar nieuwe film ‘Mary Queen Of Scots’ is er iets moois opgebloeid tussen hoofdrolspeelster Saoirse Ronan en haar tegenspeler Jack Lowden. Volgens de New York Post verschenen de twee dinsdag samen bij een voorvertoning van de film en staken ze hun liefde niet onder stoelen of banken.

Eerder dit jaar gingen er nog geruchten dat Saoirse iets had met de broer van Jack, balletdanser Calum Lowden, die ze eerder dit jaar ontmoette bij de BAFTA's. Maar het lijkt nu toch te gaan om Jack, die in de film haar echtgenoot speelt.

Het historische drama ‘Mary Queen of Scots’ gaat over de band van Mary Stuart (Saoirse) en haar halfzus koningin Elizabeth I (Margot Robbie), die beiden aanspraak maken op de troon. In de film zijn ook Joe Alwyn, David Tennant en Guy Pearce te zien.