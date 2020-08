‘RuPaul’s Drag Race’-ster overleden op 34-jarige leeftijd MVO

21 augustus 2020

08u44

Chi Chi DeVayne, een publieksfavoriet uit de bekende reeks 'RuPaul's Drag Race' is onverwacht overleden. De drag queen werd deze week in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking, maar keerde nooit terug naar huis. De tv-ster werd 34 jaar.

Chi Chi is een bekend gezicht uit het achtste seizoen van de serie, waarin verschillende drag queens strijden om de beste te zijn in hun vak. DeVayne eindigde destijds op de vierde plaats en viel dus nét voor de finale af. Daarna nam ze ook nog deel aan ‘Drag Race All Stars’, een spin-off van het spelprogramma waarin reeds bekende drag queens vechten om te titel van ‘All Star’.

Zavion Davenport, de man die zich elke aflevering omtoverde tot Chi Chi, is volgens zijn familie donderdagochtend overleden in het ziekenhuis. Enkele dagen geleden postte hij nog een filmpje vanuit zijn ziekenbed, waarin hij fans vroeg om voor hem te bidden. Hij werd opgenomen met een zware longontsteking. Vorige maand werd Davenport al eens opgenomen in het ziekenhuis wegens nierfalen. “Ik heb het te lang laten aanslepen zonder naar de dokter te gaan”, klonk het destijds. “En dit zijn de gevolgen.”

Presentator RuPaul reageerde al op het overlijden: “Mijn hart is gebroken, maar ik ben blij dat we haar mochten kennen. Ze zal heel erg gemist worden, maar nooit vergeten.”