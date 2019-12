‘Roseanne’-actrice Sara Gilbert en muzikante Linda Perry gaan scheiden SDE

28 december 2019

12u30

Actrice Sara Gilbert (44) en muzikante Linda Perry (54) gaan scheiden. Dat meldt TMZ. Na een huwelijk van meer dan vijf jaar gaat het koppel uit elkaar.

Na een relatie van acht jaar is het sprookje uit voor Sara Gilbert en Linda Perry. Sara is vooral bekend van haar rol als Darlene Conner in de Amerikaanse sitcom ‘Roseanne’ en als presentatrice van de talkshow ‘The Talk’, waar ze in april mee stopte. Linda was onder meer leadzangeres van de band 4 Non Blondes, maar schreef ook liedjes voor onder anderen Christina Aguilera en Gwen Stefani. De twee leerden elkaar in 2011 kennen, en trouwden in maart 2014. Nu heeft Sara de scheiding aangevraagd, op basis van het voorspelbare ‘onverzoenlijke verschillen’. De twee zouden al sinds augustus uit elkaar zijn. Sara vraagt bovendien dat er geen partneralimentatie toegewezen wordt - niet aan zichzelf, maar ook niet aan Linda.

Het koppel kreeg in 2015 een zoon, Rhodes Emilio Gilbert Perry. Sara heeft ook nog twee kinderen uit een eerdere relatie.