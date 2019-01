‘Roseanne’-acteur Tom Arnold gaat voor vierde keer scheiden KD

22 januari 2019

18u00

Bron: ANP 0 Celebrities Het is over voor acteur Tom Arnold (59) en zijn vrouw Ashley Groussman. Na bijna tien jaar beëindigen de twee hun huwelijk, zo bevestigt Tom tegen Us Weekly.

Tom Arnold, die we kennen van zijn acteerprestatie in Roseanne, weet zo opnieuw een huwelijk niet tot een goed einde te brengen. Hij gaat voor de vierde keer scheiden. Eerder was hij getrouwd met Roseanne Barr van 1990 tot 1994, daarna van 1995 tot 1999 met Julie Armstrong en ten slotte met Shelby Roos van 2002 tot 2008.

Ashley Groussman gaf Tom wel iets wat zijn andere vrouwen hem niet schonken: kinderen. De twee verwelkomden in april 2013 zoon Jax en in december 2015 dochter Quinn.