‘Rocky IV’-acteur (62) verloofd met 24-jarige personal trainer SDE

27 juni 2020

11u19 6 Celebrities Binnenkort luiden de huwelijksklokken voor Dolph Lundgren, de Zweedse acteur die onder meer in ‘Rocky IV’ en ‘The Expendables’ te zien was. Hij is namelijk verloofd met Emma Krokdal, een 24-jarige personal trainer.

Zowel Dolph als Emma, die Noorse is, wonen in Los Angeles, waar ze elkaar in een fitnesscentrum leerden kennen. De vonk sprong over, en in januari maakten ze hun relatie openbaar. Volgens Page Six waren ze op dat moment al enkele maanden aan het daten.

Nu zijn ze klaar voor de volgende stap in hun relatie. Tijdens een tripje naar Stockholm vroeg bejaarde actieheld Dolph z'n personal trainer ten huwelijk. “Er is hier in Zweden iets heel bijzonder gebeurd", schreef hij bij een foto waarop het gelukkige paar de verlovingsring toont. In de commentaren werd er hier en daar wat gegniffeld om de aankondiging - “Proficiat met de verloving van je dochter", schreven verschillende mensen - maar er waren ook positieve stemmen. Van Sylvester Stallone bijvoorbeeld, Dolphs tegenspeler uit ‘Rocky IV’: “Proficiat, m’n goede vriend", liet hij weten. “Je bent de beste.”

Dolph was eerder al eens getrouwd met juwelenontwerpster Anette Qviberg. Zij scheidden in 2011. Samen hebben ze twee dochters: Ida (24) en Greta (18). Een groot leeftijdsverschil met hun nieuwe stiefmoeder is er dus niet.