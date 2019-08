‘Rocketman’-ster leest audioboek Elton John voor Redactie

22 augustus 2019

07u01 0 Celebrities Taron Egerton kruipt opnieuw in de huid van Elton John. Na zijn rol in ‘Rocketman’, de film over het leven van de Engelse zanger, gaat hij ook het audioboek van John's autobiografie ‘Me’ voorlezen.

Egerton voelt zich ‘vereerd’ dat hij gevraagd is om het boek in te spreken, laat de acteur volgens Rolling Stone weten in een verklaring. ,,Ik was gepassioneerd over mijn rol als Elton in de film ‘Rocketman’ en dit voelt als het perfecte afsluitende hoofdstuk van de hele ervaring. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan."



Elton zal zelf ook te horen zijn in het dertien uur durende audioboek dat - net als de biografie - op 15 oktober verschijnt. Me gaat over het leven en werk van de wereldberoemde zanger en zijn weg naar de roem.