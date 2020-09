‘Riverdale’-actrice Lili Reinhart niet weg te slaan uit stripclubs: “Voelt als Disneyland” Redactie

Actrice Lili Reinhart (24), internationaal bekend van de hitserie 'Riverdale', is een enorme liefhebster van stripclubs. Ze gaat er vaak naartoe en kijkt dan haar ogen uit. "Stripclubs zijn voor mij als Disneyland.''

Dat zegt de Amerikaanse tegen Stellar Magazine. Reinhart speelde vorig jaar nog een stripper in de film ‘Hustlers’, naast collega’s als Jennifer Lopez en Cardi B. Ter voorbereiding bezocht ze in een paar maanden tijd ‘meer stripclubs dan de meeste mensen in hun hele leven’, grapte ze eerder. Ze kreeg ‘100 procent meer respect’ voor strippers en blijkt nu dus nog geregeld plezierbezoekjes te brengen aan de sexy etablissementen.



“Ik hou nu van stripclubs’’, zegt ze. “Ze zijn voor mij net Disneyland.’’ Lili kan zich voorstellen dat haar collega-acteurs uit de film het een beetje raar vonden dat ze zo gek is op strippende vrouwen, aangezien tijdens de opnames nog niet algemeen bekend was dat ze biseksueel is. “Nu weten ze dus waarom ik het zo leuk vind’’, aldus Reinhart.

Strippers als mensen

De actrice, die onlangs nog onder vuur lag nadat ze een serieuze boodschap wilde verkondigen naast een topless foto, kijkt met tevredenheid terug op de film.



“Je ziet nooit verhalen die worden verteld vanuit het perspectief van een stripper’’, zegt Lili. “De verhalen gaan nooit verder dan het werk van strippers of sekswerkers. Dus het was belangrijk de vrouwen te laten zien als vrouwen, ook los van hun werk.’’



Lili’s tegenspeelster Constance Wu ging bij haar voorbereidingen overigens een stap verder. Zij ging undercover bij een stripclub, gaf lapdances aan gasten en verdiende zo 600 dollar (515 euro) in een avond.