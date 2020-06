‘Riverdale’-actrice Lili Reinhart: “Ik ben een trotse biseksuele vrouw” LOV

04 juni 2020

09u07

Bron: ANP 0 Celebrities Lili Reinhart (23) is biseksueel. Dat heeft de actrice woensdag bekendgemaakt via social media. De ‘Riverdale’-ster liet daar weten dat ze woensdagmiddag bij een LHBTQ-mars voor Black Lives Matter zou aansluiten.

“Ik heb dit niet eerder publiekelijk verteld, maar ik ben een trotse biseksuele vrouw”, schreef Reinhart bij een aankondiging van de mars. “Ik doe mee aan dit protest vanmiddag. Kom ook!”

Afgelopen week werd bekend dat de actrice en haar Riverdale-collega Cole Sprouse hun relatie na drie jaar definitief hadden verbroken. De breuk vond volgens de New York Post al voor de uitbraak van het coronavirus plaats, waardoor de twee apart van elkaar in quarantaine zouden zijn gegaan. De acteurs zijn volgens verschillende insiders wel nog goede vrienden.